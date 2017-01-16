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Беременную стюардессу компании EasyJet уволили за съеденный бутерброд
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Беременную стюардессу компании EasyJet уволили за съеденный бутерброд

Сегодня 0:36
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Беременную стюардессу компании EasyJet уволили за съеденный бутерброд

Лондон, 16 января. После служебного расследования в компании EasyJet была уволена стюардесса Шеннон Глисон. Ее обвинил в том, что она съела бутерброд, которым ее угостили, не получив документа, подтверждающего факт покупки.

Один из членов экипажа рассказал, что Глисон передали бутерброд – багет с беконом. По правилам компании, она была обязана попросить у члена экипажа, которые угостил ее бутербродом, чек, подтверждающий покупки этого бутерброда. EasyJet провел слушания по делу о «краже бутерброда».

22-летняя девушка, находящаяся на 18 неделе беременности  собирается оспорить решение фирмы в суде.

Руководство компании прокомментировало ситуацию, объяснив, что дело обстоит следующим образом: их сотрудница съела бутерброд, за который не заплатила. Отмечается, что был уволен также член экипажа, который угостил девушку бутербродом.

 

 

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Антон Зарубин
#easyjet
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