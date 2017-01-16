Взрыв газа в жилом доме в Германии: пятеро пострадавших

16 Января 2017 00:47 54

Берлин, 16 января. В жилом доме немецкого города — в земле Шлезвиг-Гольштейн — взорвался газ, и на данный момент сообщается о пяти пострадавших.

Причиной взрыва, как отмечает URA.RU со ссылкой на местную полицию, могла стать техническая неисправность в функционировании либо газового баллона, либо, возможно, самой газовой плиты.

Жилой дом, как сообщается, сильно пострадал от взрыва и практически полностью разрушен. Известно также, что двоих пострадавших пришлось эвакуировать в больницу вертолетами — они находятся в тяжелом состоянии.