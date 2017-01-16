Литовскую стену на границе с РФ могут построить из калининградского кирпича

Калининград, 16 января. Калининградская область заявила о своей готовность поставлять строительные материалы Литве для строительства стены между российским регионом и прибалтийской страной. Об этом заявил врио губернатора области Антон Алиханов.

По словам Алиханова, возведение стены, скорее всего, никак не отразится на экономике Калининградской области. В то же время, кирпичный завод, расположенный в самом западном регионе России, мог бы получить заказ на производства материалов для строительства этой стены.

Согласно проекту литовской стороны, стоимость строительства составит около 3,6 миллионов евро.