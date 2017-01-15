Итальянскую лыжницу выбросило с трассы на скорости 100 км/ч

15 января. Итальянская горнолыжница Надя Фанкини во время тренировки вылетела с трассы на скорости 100 километров в час. Из-за инцидента тренировку пришлось прервать.

Фанкини тренировалась перед соревнованиями в австрийском Альтенмаркт-им-Понгау незадолго до Кубка мира по скоростному спуску. Спортсменку пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Затем она была доставлена в больнцу.

Фанкини дважды одерживала победу на чемпионатах мира по скоростному спуску. Кроме того, она является обладателем семи награда в Кубке мира по скоростному спуску, а также четырех в супергиганте и одном в гигантском слаломе.