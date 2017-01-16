Николич допустил возможность смертельной угрозы для сербов в Косово

Белград, 16 января. Жесткие заявления президента Сербии Томислава Николича, сделанные им в ходе пресс-конференции в Белграде, констатировали резкое обострение напряженных отношений между сербами и косоварами.

Резкий ответ президента Сербии Томислава Николича, возглавляющего страну с 2012 года, прозвучал в ответ на прямой вопрос журналиста, рассматривается ли возможность отправки армии для защиты сербов в Косово. Николич заявил, что пошлет армию, если это будет необходимо «для защиты сербов от угрозы убийства». Как напоминает Газета.ру, беспрецедентные заявления президента Сербии спровоцировал инцидент с поездом из Сербии.

Тем не менее, судя по ответу президента Сербии, возможность смертельной угрозы для сербов в Косово в Белграде допускают.