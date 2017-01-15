СМИ: Одноклассники рассказали, что зарубивший свою семью подросток был сатанистом

Москва, 15 января. Как рассказали одноклассники подростка, подозреваемого в убийстве своей семьи, он называл себя сатанистом.

Напомним, что следователи подозревают 17-летнего подростка в том, что тот зарубил топором всю свою семью, пока они спали. Бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте, отец умер от полученных ранений в больнице.

По словам одноклассников, подозреваемые был малообщительным, но спокойным человеком. В школе у него ни с кем не было конфликтов. С другой стороны, они рассказали, что юноша последнее время выглядел подавленным и говорил о том, что хочет изменить свою жизнь. По их словам, он сам называл себя «сатанистом» и придерживался черно цвета в одежде.