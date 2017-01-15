Пассажирский самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Москве

Москва, 15 января. Экстренную посадку совершил пассажирский лайнер авиакомпании Lufthansa в Москве, в аэропорту Домодедово.

Самолет Lufthansa, как сообщает ТАСС, запросил экстренную посадку в Москве в связи с технической неисправностью, при этом жертв и пострадавших нет. Официальную информацию об авиационном происшествии сообщила СМИ пресс-служба Домодедово. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, самолет Lufthansa, запросивший экстренную посадку, благополучно приземлился в Домодедово в 22:30 мск.

Известно, что самолет следовал по маршруту Франкфурт-на-Майне — Москва, но должен был прибыть не в Домодедово.