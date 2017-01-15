СК возбудил уголовное дело против жителя Ингушетии, обвиненного в убийстве сына

15 Января 2017 23:26 39

Назрань, 15 января. В отношении 51-летнего жителя Ингушетии, обвиняемого в убийстве своего сына за симпатию к террористам, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

Как сообщают в Следственном комитете, против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительной информации, между отцом и сыном возникла ссора из-за разногласий по вопросам геополитики в странах ближнего и дальнего зарубежья. Предположительно, отца возмутили симпатии сына по отношению к боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Отмечается, что убитого ранее подозревали в связах с бандподпольем Северного Кавказа.