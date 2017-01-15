Патрушев признал, что информационную систему России атакуют все чаще

Москва, 15 января. Николай Патрушев, председатель Совбеза РФ, в своем сообщении об участившихся атаках на информационную систему России, уточнил, что важно иметь в виду: основные интернет-серверы располагаются на территории США.

Как подчеркнул в своем интервью «Российской газете» Николай Патрушев, чаще всего отечественные системы стараются взломать для сбора персональных данных россиян. При этом, судя по комментарию главы Совбеза, надо отдавать себе отчет, что делается это, преимущественно, с помощью глобальных провайдеров, а также операторов мобильной связи.

Николай Патрушев подчеркнул, что размещенные на территории США сервера интернет-провайдеров используются спецслужбами этой страны для решения задач, направленных на стремление обеспечить господство США в мире: «Основные интернет-серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире».