Банкомат Сбербанка пытались взорвать в Подмосковье

Москва, 15 января. На офис Сбербанка в подмосковном Щелково было совершено нападение. Неизвестные попытались взорвать банкомат.

Как сообщается, нападение было совершено на офис Сбербанка в городе Щелково на улице Московская. Злоумышленники вошли в отделение банка, а затем разместили на полу взрывное устройство.

В результате взрыва был поврежден корпус банкомата, а также выбито стекло в офисе, сообщается газета «Известия».

Сейчас полиция ведет розыск нападавших. Как отмечается, их не удалось задержать по горячим следам.