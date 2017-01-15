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Банкомат Сбербанка пытались взорвать в Подмосковье
Происшествия

Банкомат Сбербанка пытались взорвать в Подмосковье

Сегодня 23:09
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Банкомат Сбербанка пытались взорвать в Подмосковье

Москва, 15 января. На офис Сбербанка в подмосковном Щелково было совершено нападение. Неизвестные попытались взорвать банкомат.

Как сообщается, нападение было совершено на офис Сбербанка в городе Щелково на улице Московская. Злоумышленники вошли в отделение банка, а затем разместили на полу взрывное устройство.

В результате взрыва был поврежден корпус банкомата, а также выбито стекло в офисе, сообщается газета «Известия».

Сейчас полиция ведет розыск нападавших. Как отмечается, их не удалось задержать по горячим следам.

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Антон Зарубин
#сбербанк
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