Стало известно, когда снова попытаются примирить Израиль и Палестину

Париж, 15 января. Следующая встреча группы по урегулированию палестино-израильского конфликта состоится еще до конца 2017 года. Об этом сообщается в тексте итого заявления участников конференции.

Участники конференции выразили готовность продолжить развивать достигнутый прогресс, сообщает «Газета.ru». Отмечается, что члены группы договорились провести следующую встречу уже до конца 2017 года.

Кроме того, представители Франции пообещали передать эту информацию представителям всех сторон конфликта. Ранее сообщалось, что представители Израиля и Палестины на встречу не явились.