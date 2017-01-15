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Калининград предложил испуганной Литве кирпич для строительства стены на границе
Политика

Калининград предложил испуганной Литве кирпич для строительства стены на границе

Сегодня 22:36
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Калининград предложил испуганной Литве кирпич для строительства стены на границе

Калининград, 15 января. Литва может приобрести строительные материалы для возведения стены на границе с Россией в Калининградской области. Об этом заявил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Алиханов прокомментировал инициативу Литву по строительству 135-километрового заграждения на границе с Россией. Как ранее сообщали в Вильнюсе, стоимость проекта оценивается в 3,6 миллиона евро. По мнению Алиханова, подобная оценка является малореалистичной. Он предположил, что речь идет об оснащении КПП дополнительными средствами контроля.

Он добавил, что Россия выступает за борьбу контрабандой и прозрачность границ. В то же время, Калининград готов предложить Литве строительные материалы для реализации этого проекта.

 

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Антон Зарубин
#литва #калинград
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