Президент Сербии пригрозил жестким ответом на убийства сербов в Косово

Белград, 15 января. Президент Сербии Томислав Николич заявил, что готов нести ответственность за защиту сербов в Косово с оружием в руках: «Я первым пойду, мне не впервой».

Инцидент с попыткой отправить первый за двадцать лет поезд из Белграда в Косовска-Митровицу вызывал резкое обострение тлеющего конфликта между сербами и косоварами. Николич, всегда подчеркивавший, как сообщают «Известия», что будет стараться ни с кем не воевать, пока он на посту главы государства, заявил, что примет другое решение, если в Косово будут убивать сербов: «Не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой», — сказал он.

Напомним, поезд из Белграда в Косовска-Митровицу не смог проехать из-за грубых угроз со стороны косовских албанцев.