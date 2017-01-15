Водители Mitsubishi и скорой помощи устроили драку после аварии в Москве

Москва, 15 января. После аварии в Москве произошла драка между водителями автомобиля Mitsubishi и машины скорой помощи. Разнимать драку пришлось сотрудникам дорожной полиции.

Как сообщается, около пяти вечером на перекрестке Третьей Мытищинской и Новоалексеевской улиц в столице произошло ДТП с участием машины скорой помощи и иномарки. После столкновения водители устроили драку, которую разняла бригада дорожной полиции. Оба водителя были доставлены в полицию, где написали заявления друг на друга.

По предварительной информации, скорая помощь со спецсигналами выехала на встречную полосу, однако водители иномарки ее не пропустил.