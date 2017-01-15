Зубков: Россиянам будут чинить препятствия на ЧМ по бобслею

15 Января 2017 22:08 33

Москва, 15 января. Россиянам, возможно, придется выступать в менее выгодных условиях на чемпионате мира по бобслею и скелетону. Об этом заявил президент Федерации бобслея России Александр Зубков, обвинив организаторов чемпионате в возможных попытках помешать выступлению россиян.

По его словам, во время чемпионата мира, который пройдет в Германии, организаторы турнира будут сознательно плохо чистить трассу перед выступлением россиян, чтобы ухудшить их результаты. Зубков призвал российскую команду отработать увеличение стартовой скорости перед чемпионатом.

Чемпионат Европы по бобслею и скелетону завершился в немецком Винтерберге. Сборная России занял четвертое место; лидером зачета стали немецкие спортсмены. По словам Зубкова, во многом причиной не вполне удачного выступления сборной России стали плохо убранные от снега трассы.