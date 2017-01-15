Новорожденный младенец погиб в страшном ДТП под Тулой

Тульская область, 15 января. Новорожденный ребенок погиб в страшном ДТП в Тульской области. Об этом рассказали журналистам сотрудники правоохранительных органов региона.

Инцидент произошел на 16-м километре трассы Тула-Новомосковск. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan выскочил на встречную полосу и врезался в грузовик Isuzu. В результате погибли мужчина и ребенок, которые находились в Renault.

Как отметили представители полиции, в автомобиле находилась возвращавшаяся из роддома семья.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Москве автомобиль сбил детскую коляску, в которой находился младенец.

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