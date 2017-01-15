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Полиция Испании изъяла у связанных с террористами бандитов оружие для сбивания самолетов
Весь мир

Полиция Испании изъяла у связанных с террористами бандитов оружие для сбивания самолетов

Сегодня 22:15
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Испания оружие

Мадрид, 15 января. Оружие, предназначавшееся для продажи бандитам и террористам, обнаруженное на тайном складе полицией Испании, на черном рынке ушло бы за 10 миллионов евро. В целом это арсенал из 10-12 тысяч единиц оружия, среди которых зенитные пулеметы, из которых можно сбить самолет, сообщила Национальная полиция Испании.

На этой неделе ранее испанская полиция задержала пять человек, входивших в преступную группировку, сбывавшую на черном рынке оружие и боеприпасы, в том числе террористам. Задержанные — испанцы, четверо мужчин и женщина. Аресты проведены в нескольких регионах Испании. Обнаружены мастерские, где банда занималась ремонтом старого оружия и его подготовкой к продаже.

Из задержанных трое оставлены под стражей, у двоих изъяты паспорта, им запрещено покидать территорию Испании.

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Таисия Григорьева
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