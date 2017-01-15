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Ученые обнаружили загадочную черную дыру в центре спиральной галактики
Технологии

Ученые обнаружили загадочную черную дыру в центре спиральной галактики

Сегодня 21:50
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Ученые обнаружили загадочную черную дыру в центре спиральной галактики

Лондон, 15 января. В созвездии Девы обнаружен загадочный объект, напоминающий рядовую спиральную галактику. Однако при ближайшем рассмотрении ученые обнаружили необычную особенность в центре этой галактики.

Речь идет черной дыре в центре галактики. Согласно общепринятым представлениям, в центре большинства крупных галактик расположена массивная черная дыра. Однако в центре галактики RX J1140.1+0307 находится необычная черная дыра относительно небольшого размера.  Кроме того, спектр излучения системы не вписывается ни в одну из существующей моделей строения галактик и черных дыр.

Сейчас ученые пытаются объяснить этот феномен, обнаруженный благодаря фотоснимку с телескопа «Хаббл». Галактика RX J1140.1+0307 расположена на расстоянии 1 миллиарда световых лет от Земли.

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Антон Зарубин
#космос
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