Стало известно, как увеличатся пенсии в 2017 году в России

15 Января 2017 22:01 45

Москва, 15 января. В 2017 году российских пенсионеров ждет повышение страховой части пенсии на 5,8%. Таким образом, средняя пенсия в стране вырастет на 500 рублей и станет равна не 13,2 тысячи, а 13,7 тысячи рублей после индексации, рассказали в Пенсионном фонде России.

Ранее появилась информация, что индексация пенсий будет проходить в два этапа. Первый намечен на февраль 2017 года, когда пенсия вырастет на 5,4%. Второе повышение произойдет в апреле – на 0,4%.

Кроме того, пенсионеров ждут единоразовые материальные выплаты в размере пяти тысяч рублей.