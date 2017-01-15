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Автомобиль сбил коляску с младенцем на севере Москвы
Происшествия

Автомобиль сбил коляску с младенцем на севере Москвы

Сегодня 22:16
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Автомобиль сбил коляску с младенцем на севере Москвы

Москва, 15 января. Легковой автомобиль сбил коляску, в которой находился грудной младенец. Об этом в воскресенье сообщили представители правоохранительных органов Москвы.

Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре. Согласно предварительным данным, автомобиль столкнулся с грузовиком «КамАЗ». В результате аварии легковушка выехала на тротуар и задела коляску. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге водитель внедорожника сбил девочку, которая находилась на остановке общественного транспорта.

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Алексей Громов
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Зубков: Россиянам будут чинить препятствия на ЧМ по бобслею
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