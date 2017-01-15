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Супербактерия погубила американку после долгого путешествия по Индии
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Супербактерия погубила американку после долгого путешествия по Индии

Сегодня 21:48
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Супербактерия погубила американку после долгого путешествия по Индии

Вашингтон, 15 января. Пожилая гражданка США скончалась от опаснейшей бактерии, устойчивой ко всем 26 известным американским врачам антибиотикам, сообщает федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Desease Control and Prevention, CDC).

В августе 2016 года 70-летняя жительница штата Невада вернулась домой, провеяд много времени в Индии. В путешествии она повредила ногу, рана воспалилась. Спустя месяц женщина умерла от септического шока.

Врачи обнаружили в тканях умершей американки бактерию Klebsiella pneumoniae (клебсиелла пневмонии или палочка Фридлендера). Причем это ее новый штамм, неизвестный ранее ученым и устойчивый ко всем известным антибиотикам.

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Таисия Григорьева
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