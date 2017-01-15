СМИ: Житель Ингушетии убил сына за симпатию к ИГ

15 Января 2017 21:32 40

Назрань, 15 января. Убийством закончилась ссора, возникшая между отцом и сыном в Ингушетии на почве обсуждения геополитической ситуации в мире. Об этом сообщает Следственном управлении СК России по республике Ингушетия.

Как сообщают следователи, инцидент произошел в Назрани. 51-летний мужчина и его 26 -летний сын обсуждали ситуацию в мире. На почву обсуждения возникла ссора, в результате которой сын достал пистоле и попытался выстрелить. Отцу удалось отобрать оружие, после чего сын получил огнестрельное ранение и скончался. По предварительной информации, сын ранее неоднократно высказывал поддержку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), и именно подобные его высказывания стали причиной ссоры.

По последним данным, отец уже задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».