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Происшествия

СМИ: Житель Ингушетии убил сына за симпатию к ИГ

15 Января 2017 21:32
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СМИ: Житель Ингушетии убил сына за симпатию к ИГ

Назрань, 15 января. Убийством закончилась ссора, возникшая между отцом и сыном в Ингушетии на почве обсуждения геополитической ситуации в мире. Об этом сообщает Следственном управлении СК России по республике Ингушетия.

Как сообщают следователи, инцидент произошел в Назрани. 51-летний мужчина и его 26 -летний сын обсуждали ситуацию в мире. На почву обсуждения возникла ссора, в результате которой сын достал пистоле и попытался выстрелить. Отцу удалось отобрать оружие, после чего сын получил огнестрельное ранение и скончался. По предварительной информации, сын ранее неоднократно высказывал поддержку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), и именно подобные его высказывания стали причиной ссоры.

По последним данным, отец уже задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

 

Антон Зарубин

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