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Керри прокомментировал участие Вашингтона во встрече по Сирии в Астане
Политика

Керри прокомментировал участие Вашингтона во встрече по Сирии в Астане

Сегодня 21:48
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Госдеп США прокомментировал участие Вашингтона во встрече по Сирии в Астане

Вашингтон, 15 декабря. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри рассчитывает на то, что представители администрации избранного президента страны Дональда Трампа примут участие в межсирийских переговорах, которые 23 января пройдут в Астане. Об этом журналистам в воскресенье заявил сам американский дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов встретился с послом Сирийской Арабской Республики Риядом Хаддадом. В ходе диалога стороны обсудили подготовку к встрече по Сирии в Казахстане.

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