Сирия новости 15 января 22.30: в Дамаске продолжаются бои, ВВС Сирии уничтожили штабы ИГ в Хаме

Сирия, 15 января. Продолжаются бои между правительственными войсками и боевиками в провинции Дамаск, удары ВВС Сирии уничтожили несколько штабов ИГ* в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Обстановка в долине Вади Барада на северо-западе провинции остается напряженной. На направлении подконтрольных сирийской армии населенных пунктов Айн аль-Фиджа и Айн аль-Хадра правительственные войска и отряды «Хезболлы» ведут тяжелые бои с вооруженными боевиками. Сирийская армия также вернула себе контроль над высотой Рас Ас-Сира в окрестностях населенного пункта Айн аль-Фиджа.

Одновременно с этим тяжелая артиллерия сирийской армии обстреливает позиции вооруженных формирований в районе города Аз-Забадани.

Провинция Латакия

Боевики «Свободной сирийской армии» обстреляли из гранатометов позиции отрядов «Хезболлы» в районе города Кинсабба на северо-востоке провинции Латакия. Группировка опубликовала в соцсетях видео, запечатлевшее момент обстрела.

В северной части провинции артиллерия правительственных войск открыла огонь по позициям вооруженных формирований в районе нагорья Джабаль аль-Акрад, в частности – в окрестностях населенных пунктов Кабана.

Провинция Алеппо

В южной части провинции Алеппо тяжелая артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе населенных пунктов Кафр Кар и Баннан аль-Хасс.

Ожидается, что в ближайшие дни правительственные войска начнут наступление на востоке провинции.

Провинция Хомс

Правительственные войска обстреляли из тяжелых пулеметов позиции вооруженных формирований в районе города Ар-Растан на севере провинции Хомс.

Одновременно с этим ВВС Сирии возобновили удары по боевикам ИГ в районе населенного пункта Ат-Тияс и военного аэродрома Ат-Тифор к западу от Пальмиры в восточной части провинции, где правительственные войска продолжают наступать на позиции террористов.

Провинция Дейр эз-Зор

Местные СМИ сообщают, что 5 бойцов «Национальных сил обороны» (NDF)****** попали в плен ИГ в ходе столкновений в районе кладбища в Дейр эз-Зоре.

В то же время источники утверждают, что ВКС России нанесли массированные удары по позициям террористов в районе города.

Провинция Идлиб

Артиллерия правительственных войск в настоящий момент обстреливает позиции вооруженных формирований в районе населенного пункта Мадая в ответ на огонь боевиков по шиитским городам Фуа и Кефрая.

Российские ВКС тем временем наносят удары по позициям исламистов в окрестностях Идлиба.

Провинция Ракка

Отряды « Демократических сил Сирии» (SDF)****, отразив контрнаступление ИГ в западной части провинции Ракка, с боями продвигаются к населенному пункту Большая Сувейдия и евфратской дамбе. В соцсетях выложено видео с места событий.

قوات غضب الفرات تتوجه الى بلدة السويدية الكبيرة. #الرقة || قوات غضب الفرات تتوجه الى بلدة السويدية الكبيرة. Wrath of Euphrates Forces progress forward Sweidiya village and outskirts of Tabqa`s dam #حملة_تحرير_الرقة #غضب_الفرات #الرقة #داعش #تركيا #امريكا Dikirim oleh ‎حملة تحرير الرقة "غضب الفرات"‎ pada 15 Januari 2017

В то же время сирийские активисты сообщают, что в населенном пункте Малая Сувейдия, находящемся под контролем SDF прогремели два взрыва, устроенные ИГ.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков в районе населенного пункта Укейрат в восточной части провинции Хама. Источники утверждают, что в результате авиаударов были уничтожены несколько штабов ИГ.

Параллельно с этим артиллерия правительственных войск наносит удары по позициям террористов на севере провинции.

Ирак

Источники сообщают, что террористы ИГ начали контрнаступление на позиции правительственных войск и их союзников в Мосуле, пытаясь вернуть себе контроль над утерянными районами на левом берегу Тигра.

На севере города группа неизвестных бросила несколько гранат в дом одного из командиров ИГ Омрана Абу Мариана, сообщают иракские СМИ. Лидер террористов не пострадал, однако источники указывают, что группировка постепенно теряет контроль над ситуацией.