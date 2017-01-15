Помощник Трампа отправлял соболезнования послу РФ в связи с катастрофой Ту-154

Вашингтон, 15 января. Послу РФ в Вашингтоне Сергею Кисляку в конце прошлого года было отправлено послание с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 над Черным морем. Как сообщает избранный вице-президент Майкл Пенс, соболезнования российскому дипломату отправил помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

Кроме того, по словам Пенса, Филнн провел беседу с главой российской дипломатической миссии. Отмечается, что во время этой беседы не понимался вопрос новый санкций против России.

Пенс рассказал, что, по словам Флинна, последний отправил российскому послу послание с рождественскими пожеланиями, а также соболезнования в связи со случившейся авиакатастрофой. «Состоявшийся разговор был чистой случайностью», – подчеркнул Пенс, отметив, что, в соответствии со своими служебными обязанностями, Флинн поддерживает отношения с руководством внешнеполитических ведомств более чем 30 стран по всему миру.