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Политика

Глава Сербии заявил о готовности отправить войска на защиту сербов в Косово

15 Января 2017 21:31
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Глава Сербии заявил о готовности отправить войска на защиту сербов в Косово

Белград, 15 января. Сербия готова отправить войска в край Косово, если будет присутствовать угроза сербскому населению со стороны албанцев, заявил журналистам президент страны Томислав Николич.

Отношения между Сербией и Косово резко обострились днем ранее, 14 января, поскольку косовские албанцы отказались пропускать следовавший из Белграда сербский пассажирский поезд, а также планировали нападение на него. Поезд пришлось развернуть из соображений безопасности.

«Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой»,  — ответил Николич после заседания Совета по нацбезопасности на вопрос о готовности Белграда послать в Косово вооруженные силы.

Николич заметил, что, тем не менее, он постарается избежать военного конфликта, но в случае необходимости возьмет на себя ответственность за каждое принятое решение.

Таисия Григорьева

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