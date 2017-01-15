FAN-TV Лента новостей
Мутко рассказал об ошибках в докладе WADA
Спорт

Мутко рассказал об ошибках в докладе WADA

Сегодня 21:26
46

Мутко рассказал об ошибках в докладе WADA

Москва, 15 января. Доклад, который подготовила независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), содержит множество ошибок и неточностей. Так считает заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

«Он опирается только на показания одного обвинителя. Его цель  — бросить тень на весь российский спорт»,  — подчеркнул спортивный функционер.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко указал на то, что допинговый скандал вокруг российских спортсменов должен утихнуть в 2017 году.

Читайте по теме: Глава IBU объяснил, против кого направлено антидопинговое письмо 170 биатлонистов

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 15 января 19.30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Дейр эз-Зоре, в Хасаку прибыла гуманитарная помощь

Сегодня 19:30
348

Мистические грифоны с Банковского моста в Петербурге лишились золотых крыльев. ФАН-ТВ

Сегодня 17:07
325

Боевая пауза: почему затишье в Алеппо будет долгим

Сегодня 16:34
706

Сирия новости 15 января 16.30: ВВС Турции уничтожили 9 террористов ИГ в Алеппо, сирийская армия отразила атаку боевиков в Эль-Кунейтре

Сегодня 16:30
488

«Ответственность за убийство»: нужны ли в Донбассе ОБСЕ и ООН

Сегодня 15:05
1998
Показать еще
Прямая трансляция

Мистические грифоны с Банковского моста в Петербурге лишились золотых крыльев. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Глава Сербии заявил о готовности отправить войска на защиту сербов в Косово

21:31

Мутко рассказал об ошибках в докладе WADA

21:26

Помощник Трампа отправлял соболезнования послу РФ в связи с катастрофой Ту-154

21:20

Владелец иномарки полез в драку с водителем скорой помощи в Москве

21:08

Коалиция США нанесла 21 авиаудар по позициям ИГ в Сирии и Ираке

21:06

Париж хочет принять лидеров Палестины и Израиля

20:47

Власти ДНР рассказали о состоянии раненного при обстреле Горловки малыша

20:47

Обнаружено тело второго ребенка, утонувшего в Краснодарском крае

20:34

Американец жестоко отомстил налоговикам за бюрократию

20:25

Туман помешал самолету «Уральских авиалиний» долететь до Екатеринбурга

20:13

Террористы попытались взорвать кафе в Багдаде

19:52

Российские лыжницы одержали победу в командном спринте на этапе КМ в Италии

19:51
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Глава Сербии заявил о готовности отправить войска на защиту сербов в Косово
Читать
Закрыть