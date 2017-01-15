Мутко рассказал об ошибках в докладе WADA

Москва, 15 января. Доклад, который подготовила независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), содержит множество ошибок и неточностей. Так считает заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

«Он опирается только на показания одного обвинителя. Его цель — бросить тень на весь российский спорт», — подчеркнул спортивный функционер.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко указал на то, что допинговый скандал вокруг российских спортсменов должен утихнуть в 2017 году.

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