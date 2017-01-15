Владелец иномарки полез в драку с водителем скорой помощи в Москве

Москва, 15 января. В Москве автомобилист налетел с кулаками на водителя скорой, посчитав, что тот виновен в ДТП — владелец легковой машины не успел затормозить, заметив машину скорой помощи, которую нужно было пропустить, сообщают федеральные информагентства.

Машина экстренной службы со включенными проблесковыми маячками выехала на встречную полосу. Lada притормозила, чтобы пропустить медиков, но в автомобиль Lada врезался Mitsubishi Lancer — этот водитель отреагировать не успел. Тогда он вышел из себя и полез в драку с водителем неотложки.

Медики вызвали полицию, разняли дерущихся, оказали помощь пострадавшему в драке водителю Mitsubishi. К счастью, обошлось без серьезных травм. Участники потасовки написали заявления в полицию, идет проверка.