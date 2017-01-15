Коалиция США нанесла 21 авиаудар по позициям ИГ в Сирии и Ираке

Вашингтон, 15 января. Военно-воздушные силы международной коалиции нанесли 14 января 21 авиаудар по позициям боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Об этом в воскресенье проинформировала-пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

Непосредственно 16 ударов были нанесены по террористам, которые базируются на территории Сирийской Арабской Республики.

Напомним, ранее стало известно о том, что офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта в САР зафиксировали девять нарушений режима перемирия.

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