FAN-TV Лента новостей
Париж хочет принять лидеров Палестины и Израиля
Политика

Париж хочет принять лидеров Палестины и Израиля

Сегодня 20:47
31

Париж хочет принять лидеров Палестины и Израиля

Париж, 15 января. Французская сторона планирует организовать в Париже встречу председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестины Махмуда Аббаса. Об этом журналистам в воскресенье заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.

«Мы хотим, чтобы стороны конфликта возобновили прямой диалог, который был прерван еще несколько лет назад», — пояснил французский дипломат, который прокомментировал итоги международной конференции по палестино-израильскому конфликту.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает организовать встречу Нетаньяху и Аббаса в Москве.

Читайте также: Германия пытается спасти Израиль и Палестину от эскалации конфликта

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 15 января 19.30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Дейр эз-Зоре, в Хасаку прибыла гуманитарная помощь

Сегодня 19:30
240

Мистические грифоны с Банковского моста в Петербурге лишились золотых крыльев. ФАН-ТВ

Сегодня 17:07
293

Боевая пауза: почему затишье в Алеппо будет долгим

Сегодня 16:34
591

Сирия новости 15 января 16.30: ВВС Турции уничтожили 9 террористов ИГ в Алеппо, сирийская армия отразила атаку боевиков в Эль-Кунейтре

Сегодня 16:30
456

«Ответственность за убийство»: нужны ли в Донбассе ОБСЕ и ООН

Сегодня 15:05
1773
Показать еще
Прямая трансляция

Мистические грифоны с Банковского моста в Петербурге лишились золотых крыльев. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Обнаружено тело второго ребенка, утонувшего в Краснодарском крае

20:34

Американец жестоко отомстил налоговикам за бюрократию

20:25

Туман помешал самолету «Уральских авиалиний» долететь до Екатеринбурга

20:13

Террористы попытались взорвать кафе в Багдаде

19:52

Российские лыжницы одержали победу в командном спринте на этапе КМ в Италии

19:51

Тело утонувшего ребенка обнаружено в Краснодарском крае

19:37

ДНР: трехлетний ребенок ранен при обстреле Горловки

19:32

Сирия новости 15 января 19.30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Дейр эз-Зоре, в Хасаку прибыла гуманитарная помощь

19:30

Более 20 террористов «Талибана» вместе с главарем ликвидированы в Афганистане

19:17

Трамп планирует восстановить диалог с Россией — Пенс

19:14

Главные новости 15 января

19:01

Песков рассказал, когда должна состояться встреча Путина и Трампа

18:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Обнаружено тело второго ребенка, утонувшего в Краснодарском крае
Читать
Закрыть