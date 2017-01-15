Париж хочет принять лидеров Палестины и Израиля

Париж, 15 января. Французская сторона планирует организовать в Париже встречу председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестины Махмуда Аббаса. Об этом журналистам в воскресенье заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.

«Мы хотим, чтобы стороны конфликта возобновили прямой диалог, который был прерван еще несколько лет назад», — пояснил французский дипломат, который прокомментировал итоги международной конференции по палестино-израильскому конфликту.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает организовать встречу Нетаньяху и Аббаса в Москве.

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