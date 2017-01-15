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Власти ДНР рассказали о состоянии раненного при обстреле Горловки малыша
Новороссия

Власти ДНР рассказали о состоянии раненного при обстреле Горловки малыша

Сегодня 20:47
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Власти ДНР рассказали о состоянии раненного при обстреле Горловки малыша

Донецк, 15 января. Состояние ребенка, получившего ранение при обстреле со стороны ВСУ в поселке Доломитное, медики оценивают как стабильное, заявил и.о. администрации Горловки Иван Приходько.

«Раненый трехлетний мальчик сейчас в операционной в горбольнице №2, у него сильно пострадала нога – множественные переломы и раны. Но его состояние врачи расценивают как стабильное», —  сообщил Приходько.

Оказалось, что в доме, в который попал снаряд, в тот момент находился еще один ребенок, шестилетний мальчик. Он не пострадал, однако сильно напуган. После обстрела от дома, где жили эти дети, осталась только половина.

Ранее появилась информация, что при обстреле ВСУ ранение получил трехлетний ребенок.

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Таисия Григорьева
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Обнаружено тело второго ребенка, утонувшего в Краснодарском крае
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