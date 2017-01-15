Обнаружено тело второго ребенка, утонувшего в Краснодарском крае

Краснодар, 15 января. Спасатели обнаружили тело второго ребенка, утонувшего в реке в Тимашевском районе Краснодарского края. Об этом журналистам в воскресенье рассказали официальные представители Южного регионального центра МЧС Российской Федерации.

Ранее стало известно об обнаружении тела другого подростка. Еще один пострадавший сейчас находится в больнице.

Непосредственно глава региона Вениамин Кондратьев взял под личный контроль поиски ребят.

Напомним, в конце декабря стало известно о гибели мальчика, который провалился под лед в Ленинградской области.

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