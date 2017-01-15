FAN-TV Лента новостей
Обнаружено тело второго ребенка, утонувшего в Краснодарском крае
Происшествия

Обнаружено тело второго ребенка, утонувшего в Краснодарском крае

Сегодня 20:34
48

Обнаружено тело второго ребенка, утонувшего в Краснодарском крае

Краснодар, 15 января. Спасатели обнаружили тело второго ребенка, утонувшего в реке в Тимашевском районе Краснодарского края. Об этом журналистам в воскресенье рассказали официальные представители Южного регионального центра МЧС Российской Федерации.

Ранее стало известно об обнаружении тела другого подростка. Еще один пострадавший сейчас находится в больнице.

Непосредственно глава региона Вениамин Кондратьев взял под личный контроль поиски ребят.

Напомним, в конце декабря стало известно о гибели мальчика, который провалился под лед в Ленинградской области.

Читайте по теме: Тело утонувшего ребенка обнаружено в Краснодарском крае

комментарии
Василий Съедин
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 15 января 19.30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Дейр эз-Зоре, в Хасаку прибыла гуманитарная помощь

Сегодня 19:30
208

Мистические грифоны с Банковского моста в Петербурге лишились золотых крыльев. ФАН-ТВ

Сегодня 17:07
289

Боевая пауза: почему затишье в Алеппо будет долгим

Сегодня 16:34
573

Сирия новости 15 января 16.30: ВВС Турции уничтожили 9 террористов ИГ в Алеппо, сирийская армия отразила атаку боевиков в Эль-Кунейтре

Сегодня 16:30
449

«Ответственность за убийство»: нужны ли в Донбассе ОБСЕ и ООН

Сегодня 15:05
1709
Показать еще
Прямая трансляция

Мистические грифоны с Банковского моста в Петербурге лишились золотых крыльев. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Обнаружено тело второго ребенка, утонувшего в Краснодарском крае

20:34

Американец жестоко отомстил налоговикам за бюрократию

20:25

Туман помешал самолету «Уральских авиалиний» долететь до Екатеринбурга

20:13

Террористы попытались взорвать кафе в Багдаде

19:52

Российские лыжницы одержали победу в командном спринте на этапе КМ в Италии

19:51

Тело утонувшего ребенка обнаружено в Краснодарском крае

19:37

ДНР: трехлетний ребенок ранен при обстреле Горловки

19:32

Сирия новости 15 января 19.30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Дейр эз-Зоре, в Хасаку прибыла гуманитарная помощь

19:30

Более 20 террористов «Талибана» вместе с главарем ликвидированы в Афганистане

19:17

Трамп планирует восстановить диалог с Россией — Пенс

19:14

Главные новости 15 января

19:01

Песков рассказал, когда должна состояться встреча Путина и Трампа

18:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Американец жестоко отомстил налоговикам за бюрократию
Читать
Закрыть