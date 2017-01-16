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Новости США: не все музыканты рады Трампу
Общество

Новости США: не все музыканты рады Трампу

Сегодня 1:11
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Новости США: не все музыканты рады Трампу

США, 15 января. Чернокожая певица Дженнифер Холидей отказалась выступать на инаугурации Трампа.

Чернокожая певица отказалась выступить на инаугурации Трампа

Американская певица и актриса Дженнифер Холидей заявила, что не будет выступать на праздничном концерте, посвященном инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, добавив, что ее предыдущее согласие принять участие в данном мероприятии было ошибкой.

В открытом письме, опубликованном на новостном портале The Wrap, Холидей принесла извинение представителям ЛГБТ-сообщества за доставленное им огорчение, признав, что была несведуща в вопросах, «которые касаются каждого американца в критический момент истории».

Сообщается, что Холидей подверглась серьезной критике со стороны поклонников, обнаруживших ее имя в списке музыкантов, которые выступят 19 января на праздничном концерте, посвященном вступлению Дональда Трампа в должность главы государства.

Певица, которая известна своей поддержкой людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, призналась, что изменить решение ее побудила газетная статья, вышедшая под заголовком: «Дженнифер Холидей выступит на инаугурации Трампа, что разрывает сердце ее поклонников геев». В статье говорится, что приняв данное решение, певица предает то, чему привержены ее наиболее преданные сторонники – и за что ранее выступала она сама.

Необходимо напомнить, что избранный президент США в начале своей предвыборной кампании выступил с инициативой запретить однополые браки на федеральном уровне, что вызвало шквал критики со стороны представителей ЛГБТ-сообщества, хотя Трамп и отказался позднее от своих слов.

Старейший передвижной цирк прекратит свою работу

Администрация старейшего в США передвижного цирка братьев Ринглинг, Барнума и Бейли, проработавшего 146 лет, объявила о его закрытии.

Владельцы цирка объяснили, что причиной данного шага являются падающие продажи билетов и растущая в обратной пропорции стоимость текущих расходов. Свое последнее представление цирк покажет в мае этого года.

В свою очередь, активисты, десятилетиями добивавшиеся введения запрета на использование животных в представлениях известного на весь мир цирка, приветствовали это решение.

Группа по защите прав животных Peta назвала решение о закрытии цирка «знаком времени», подчеркнув, что оно знаменует конец «самого печального для диких зверей представления в мире».

В мае прошлого года администрация цирка после долгих судебных тяжб с активистами по защите прав животных была вынуждена закрыть представление с участием слонов и отослать животных в заповедник во Флориде, однако это решение лишь приблизило закрытие цирка.

Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли был создан в Нью-Йорке в 1871 году и изначально представлял собой гибрид зверинца и шоу уродов.

Своей славой он во многом обязан снятой о нем в 1952 году режиссером Сесилем Де Миллем картине «Величайшее шоу мира». Так Стивен Спилберг неоднократно признавал, что именно благодаря этой ленте решил работать в кино.

Ракета Falcon 9 успешно запущена в Калифорнии

В Калифорнии успешно прошел запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Faclon 9

Ракета, которая должна вывести на орбиту десять коммуникационных спутников Iridium NEXT, успешно стартовала в 20.45 по московскому времени.

Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на беспилотную платформу в Тихом океане. Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте компании SpaceX.

Напомним, что это первый запуск ракеты этого типа после аварии, которая произошла 1 сентября 2016 года, когда ракета-носитель взорвалась на стартовой площадке во время заправки топлива.

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Андрей Бодров
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