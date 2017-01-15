Американец жестоко отомстил налоговикам за бюрократию

15 Января 2017 20:25 39

Лебанон (США), 15 января. Житель американского города Лебанон Ник Стаффорд выплатил долг по налогам пятью тележками монет достоинством один цент. Это он сделал в отместку чиновникам, которые долго заставляли его ходить по различным инстанциям, не предоставляя необходимой информации, сообщает Bristol Herald Courier.

Стаффорд долгое время пытался выяснить, каким налогом будут облагаться два новых автомобиля его семьи, но ему упорно не давали телефонные номера специалистов. Американцу даже пришлось затеять судебную тяжбу.

Выяснив, что налог на новые автомобили составит три тысячи долларов, мужчина оформил в местном банке заказ на выдачу 300 тысяч одноцентовых монет, погрузил их в пять тележек и отвез в налоговый департамент. Весь коллектив пересчитывал деньги семь часов.