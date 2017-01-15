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Туман помешал самолету «Уральских авиалиний» долететь до Екатеринбурга
Происшествия

Туман помешал самолету «Уральских авиалиний» долететь до Екатеринбурга

Сегодня 20:13
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Туман помешал самолету «Уральских авиалиний» долететь до Екатеринбурга

Свердловская область, 15 января. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден приземлиться в аэропорту Тюмени. Об этом журналистам сообщил в воскресенье официальный представитель екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

Согласно предварительным данным, авиалайнер летел из Симферополя в Екатеринбург, однако добраться до места назначения ему помешал туман.

«Уже через час мы ожидаем его в «Кольцово»,  — отметил пресс-секретарь в интервью ТАСС.

Напомним, 12 января самолет авиакомпании Flydubai совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска.

Читайте по теме: Стали известны подробности столкновения самолета с погрузчиком в «Домодедово»

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Алексей Громов
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