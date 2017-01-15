Террористы попытались взорвать кафе в Багдаде

Багдад (Ирак), 15 января. Четыре человека получили ранения и травмы в результате взрыва на юге Багдада. Об этом журналистам рассказали представители правоохранительных органов Ирака.

Инцидент произошел в районе эль-Ханаса. Согласно предварительной информации, взрывное устройство было заложено вблизи одного из кафе. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее стало известно о том, что теракт в афганской провинции Нангархар унес жизни семи человек.

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