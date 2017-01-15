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Российские лыжницы одержали победу в командном спринте на этапе КМ в Италии
Спорт

Российские лыжницы одержали победу в командном спринте на этапе КМ в Италии

Сегодня 19:51
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Российские лыжницы одержали победу в командном спринте на этапе КМ в Италии

Тоблах (Италия), 15 января. Российская лыжница Наталья Матвеева, выигравшая в 14 января на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе индивидуальный спринт свободным стилем, вновь стала первой. В паре с Юлией Белоруковой она победительницей в командном спринте.

Российские лыжницы одержали победу с результатом 18 минут 0,96 секунды. Второе место с отставанием 0,04 секунды заняли шведки, а замкнули призовую тройку норвежки (+0,11).

На втором месте шведки Ида Ингермарсдоттер и Анна Фальк. Третье место заняли норвежки Астрид Якобсен и Майкен Касперсен Фалла.

«Я очень счастлива, огромное спасибо готовившей лыжи сервис-бригаде, поскольку они опять были очень быстрыми», — заявила российская лыжница Матвеева в экспресс-интервью представителям СМИ сразу после финиша.

Этап Кубка мира в Тоблахе завершится 15 января.

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Таисия Григорьева
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