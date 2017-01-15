ДНР: трехлетний ребенок ранен при обстреле Горловки

Донецк, 15 января. Трехлетний ребенок получил ранение при обстреле со стороны украинских силовиков поселка Доломитное под Горловкой, заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

«Только что в результате минометного обстрела, который был произведен украинской стороной в поселке Доломитное был ранен ребенок – мальчик 2014 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Уточняется информация о пострадавшем ребенке.

В ДНР подчеркнули, что украинские силовики за минувшие сутки почти 800 раз обстреляли территорию республики. Обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись поселки Зайцево, Озеряновка и Доломитное, расположенные на окраинах и в окрестностях Горловки.