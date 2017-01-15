Тело утонувшего ребенка обнаружено в Краснодарском крае

Краснодар, 15 января. Спасатели обнаружили тело одного из четырех детей, которые пропали у реки в Краснодарском крае. Об этом журналистам в воскресенье сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел в Тимашевском районе края. Согласно предварительным данным, сотрудники МЧС РФ также смогли найти и спасти одного из пропавших ребят.

Сейчас правоохранители продолжают поиски двух оставшихся пострадавших.

Напомним, ранее в Саратове была спасена 48-летняя женщина, которая провалилась под лед.

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