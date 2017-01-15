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Более 20 террористов «Талибана» вместе с главарем ликвидированы в Афганистане
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Более 20 террористов «Талибана» вместе с главарем ликвидированы в Афганистане

Сегодня 19:17
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Более 20 террористов «Талибана» вместе с главарем ликвидированы в Афганистане

Москва, 15 января. Более двух десятков боевиков запрещенной в России террористической группировки «Талибан» ликвидированы в нескольких провинциях Афганистана в течение суток. Уничтожен в том числе лидер группировки, говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.

«Национальная гражданская полиция Афганистана провела четыре антитеррористические операции», — заявили в МВД страны.

В ведомстве заметили, что операции проводились в провинциях Каписа, Парван, Урузган и Хост. Ликвидирован 21 экстремист, в том числе старший командир «Талибана». Конфискованы боеприпасы и начиненные взрывчаткой автомобили.

Радикальное движение «Талибан» за последние месяцы завладело обширными территориями в Афганистане. Экстремисты развернули наступление на крупные города.

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Таисия Григорьева
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