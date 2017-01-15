Трамп планирует восстановить диалог с Россией — Пенс

15 Января 2017 19:14 32

Вашингтон ,15 января. Новый президент США Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Россией, которые сейчас находятся в «отвратительном состоянии». Об этом в воскресенье журналистам заявил избранный вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс.

Политик также напомнил о том, что Москва и Вашингтон борются против «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в РФ)

«Ее уничтожение является важным приоритетом в работе новой администрации», — подчеркнул Пенс.

Напомним, член Совета Федерации России Алексей Пушков надеется на то, что встреча Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным станет новой точкой отсчета в диалоге двух стран.

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