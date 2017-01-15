up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Политика

Трамп планирует восстановить диалог с Россией — Пенс

15 Января 2017 19:14
32Просмотры

Трамп планирует восстановить диалог с Россией — Пенс

Вашингтон ,15 января. Новый президент США Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Россией, которые сейчас находятся в «отвратительном состоянии». Об этом в воскресенье журналистам заявил избранный вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс.

Политик также напомнил о том, что Москва и Вашингтон борются против «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в РФ)

«Ее уничтожение является важным приоритетом в работе новой администрации», — подчеркнул Пенс.

Напомним, член Совета Федерации России Алексей Пушков надеется на то, что встреча Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным станет новой точкой отсчета в диалоге двух стран.

Читайте по теме: День X: Трамп включил таймер с обратным отсчетом до дня инаугурации

Василий Съедин

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС