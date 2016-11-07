Песков рассказал, когда должна состояться встреча Путина и Трампа

15 Января 2017 18:58 56

Москва, 15 января. Встреча главы Российской Федерации Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа должна пройти «как можно раньше». Так считает официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

«Чем раньше, тем лучше… Лучше всего сесть друг напротив друга и проговорить то, что необходимо», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал на то, что у Москвы нет иллюзий относительно смены политического курса Вашингтона после прихода к власти Трампа.

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