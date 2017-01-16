Новости Новороссии: ВСУ скрывают факты насилия в Донбассе, глава ДНР намерен глушить украинское радио

16 Января 2017 01:18 33

Новороссия, 16 января. Украинское командование скрывает участившиеся факты насилия и мародерства военнослужащих ВСУ в Донбассе, глава ДНР собирается глушить «Украинское радио».

В рядах ВСУ на Донбассе участились случаи насилия и мародерства

Украинское командование скрывает факты насилия и мародерства военнослужащих ВСУ в отношении мирных жителей Донбасса, равно как и реальные потери личного состава. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

Представитель силового ведомства республики отметил, что в последнее время случаи преступлений, совершаемых украинскими военнослужащими против мирных граждан, заметно участились. В качестве примера Анащенко привел получивший широкий резонанс случай, когда три военнослужащих первого батальона 14-й бригады ВСУ, уйдя в самоволку, изнасиловали случайно проходившую мимо студентку сельскохозяйственного колледжа в населенном пункте Счастье.

Также начальник управления Народной милиции указал на то, что боевики «Правого сектора» (запрещен в РФ) также совершают преступления на территориях Луганщины. Так в Станице Луганской ими был под покровом ночи ограблен продуктовый магазин.

Анащенко также сообщил о другом инциденте, когда находящиеся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащие 24 бригады совершили наезд на легковой автомобиль местного жителя, припаркованный у частного дома на окраине населенного пункта Попасная, после чего скрылись с места происшествия. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Начальник управления силового ведомства ЛНР подчеркнул, что украинское командование скрывает от своих граждан реальные потери в Донбассе. В этой связи Анащенко отметил, что военнослужащие ВСУ зачастую гибнут по причине бездействия и халатности командования.

Захарченко собирается глушить украинское радио

Глава ДНР Александр Захарченко заявил о намерении властей республики глушить частоту «Украинского радио».

Глава республики сообщил в ходе пресс-конференции, что отдал приказ подготовить решение, которое позволит глушить частоту государственной украинской радиостанции.

Данный шаг со стороны главы ДНР предпринимается в ответ на решение киевских властей временно разрешить «Украинскому радио» вещание в зоне т.н. АТО со станции в городе Часов Яр Донецкой области.

В то же время Захарченко отметил, что несмотря на свое решение не видит проблемы в вещании украинских радиостанций на территории ДНР.

«На сегодняшний день… мы можем поймать любую волну, в том числе и на украинском языке. По большому счету мы уже два года живем с вещанием украинского радио», — заявил глава республики.

ДНР подпишет меморандумы в сфере образования с Абхазией, Приднестровьем и Карабахом

Министерство образования и науки ДНР планирует подписать меморандумы о сотрудничестве с Абхазией, Приднестровьем и Нагорным Карабахом. Об этом сообщило информационное агентство ДАН со ссылкой на главу министерства Ларису Полякову.

Министр не назвала точной даты подписания меморандумов, пояснив, что согласование сроков зависит также от коллег из трех непризнанных республик.

В то же время Полякова отметила, что данный шаг можно считать всего лишь формальностью, так как ДНР уже плодотворно сотрудничает с Абхазией, Приднестровьем и Карабахом.

Глава министерства образования и науки также сообщила о том, что ДНР на настоящий момент плотно сотрудничает в данной сфере с Российской Федерацией и Южной Осетией.