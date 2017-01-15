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Главные новости 15 января
Общество

Главные новости 15 января

Сегодня 19:01
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Дайджест новостей за 15.01.2017

Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей главные новости за 15 января.

Заключительный эпизод четвертого сезона сериала «Шерлок» раньше срока попал в Интернет. Последняя серия четвертого сезона «Шерлока» утекла в Сеть

Мексиканцы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дела Мексики и решить проблемы, стоящие перед страной, в частности, победить коррупцию. Мексиканцы просят Путина навести порядок в стране

Предстоящая военная операция в Алеппо под руководством генерала Сухейль аль-Хасана будет записываться на видео, армии правительства Сирии удалось отразить атаку террористов запрещенной в россии группировки «Исламское государство» в Дейр эз-Зоре. Сирия новости 15 января 07.00: операцию в Алеппо запишут на видео, САА отразила атаку ИГ в Дейр эз-Зоре

Правительственные войска ведут бои с вооруженными формированиями в южном пригороде Дамаска, сирийская армия готовит крупное наступление восточнее Алеппо, ВВС Сирии уничтожили крупную базу боевиков в провинции Даръа. Сирия новости 15 января 12.30: сирийская армия ведет бои в пригороде Дамаска и готовится к наступлению в Алеппо

Российская Федерация дала разрешение Киеву на проведение проверки масштабов военной деятельности Москвы в Ростовской области, заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Законный шпионаж: зачем Киев лезет в Ростовскую область с проверкой

Вечером 14 января в селе Сосновка под Тамбовом произошло ужасное преступление. Подросток накинулся с топором на отца, бабушку и сестру.​ Тамбовский подросток за несколько минут зарубил топором всю свою семью

Российский режиссер Федор Кудряшов получил серьезную травму во время отдыха в Таиланде и впал в кому. Кудряшов доставлен из Бангкока в Москву. Впавшего в кому в Таиланде российского режиссера эвакуировали в Москву

Близкие Дмитрия Хворостовского рассказали о болезни и несчастьях, которые преследуют артиста на протяжении последних лет. Близкие Дмитрия Хворостовского рассказали о его болезни и несчастьях

Петербургские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, скончавшегося при падении с дивана. Мужчина разбился насмерть, упав с дивана в Петербурге

Унесшее жизни 66 человек в мае 2016 года крушение авиалайнера Airbus А320 могло произойти из-за iPhone второго пилота. iPhone пилота мог послужить причиной унесшей 66 жизней авиакатастрофы Airbus А320

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Алексей Громов
#владимир путин #сирия #алеппо #дамаск #дмитрий хворостовский #даръа #федор кудряшов #бенедикт камбербэтч
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Мистические грифоны с Банковского моста в Петербурге лишились золотых крыльев. ФАН-ТВ

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Главные новости 15 января

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Песков рассказал, когда должна состояться встреча Путина и Трампа
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