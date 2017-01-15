Сирия: еще три населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня

Дамаск, 15 января. Еще три населенных пункта присоединились за последние 24 часа к режиму прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Дамаск. Об этом говорится сегодня в информационном бюллетене Центра примирения враждующих сторон на территории Сирии, размещенном на сайте министерства обороны Российской Федерации.

По имеющейся информации, на протяжении суток было подписано три соглашения о присоединении к режиму перемирия населенных пунктов Маарин и Бтаммуш, расположенных в провинции Латакия, а также населенного пункта Эт-Тайба, который расположен в провинции Дамаск.

В настоящее время количество городов и деревень, которые присоединились к урегулированию в Сирии, возросло до 1123.