Сирия: российские наблюдатели зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня

Москва, 15 января. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали девять нарушения режима прекращения огня, турецкие — 11, но из них 10 Россия не подтверждает, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано девять нарушений, из них в провинциях: Хама – пять, Латакия – четыре», — информирует Минобороны РФ.

Турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений, они произошли, по сведениям турецких наблюдателей, в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Хама. Выяснено, что в одном случае огонь велся по позициям запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».