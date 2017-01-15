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Сирия: российские наблюдатели зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня
Политика

Сирия: российские наблюдатели зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня

Сегодня 18:39
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Сирия: российские наблюдатели зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня

Москва, 15 января. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали девять нарушения режима прекращения огня, турецкие — 11, но из них 10 Россия не подтверждает, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано девять нарушений, из них в провинциях: Хама – пять, Латакия – четыре», — информирует Минобороны РФ.

Турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений, они произошли, по сведениям турецких наблюдателей, в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Хама. Выяснено, что в одном случае огонь велся по позициям запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

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Таисия Григорьева
#сирия
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