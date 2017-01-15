Создано приложение для просмотра фото лучших мест со всех уголков планеты

Берн, 15 января. Швейцарский турист разработал приложение для просмотра фотографий лучших мест в мире.

Швейцарский путешественник Майк Вонг осуществил свою давнюю мечту: мужчина придумал и создал приложение для гаджетов, благодаря которому можно и находить места на карте с помощью Google Maps, а также смотреть лучшие фотоснимки конкретного места.

По словам самого Вонга, он выбрал лучшие фото абсолютно всех возможных мест в мире. Кроме того, все пользователи, которые скачают приложение, смогут самостоятельно загружать свои фотографии из разных уголков планеты.

Новое приложение швейцарец назвал PhotoSpots. В ближайшем будущем путешественник намерен модернизировать свое приложение, добавив фильтры фотоснимков не только по времени, но и по разделам.