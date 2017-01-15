Сирия новости 15 января 19:30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Дейр эз-Зоре, в Хасаку прибыла гуманитарная помощь

Сирия, 15 января. Правительственные войска остановили крупное наступление ИГ в Дейр эз-Зоре, в Хасаку прибыла новая партия гуманитарной помощи для жителей пострадавших районов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжаются затяжные бои между Сирийской арабской армией и отказавшимися подписать соглашение о прекращении огня боевиками. Сирийские активисты сообщают, что артиллерия правительственных войск обстреляла позиции вооруженных формирований в окрестностях города Дума.

На северо-западе провинции сирийские войска открыли огонь по позициим вооруженных формирований в окрестностях населенного пункта Айн аль-Фиджа. Ранее между сирийским правительством и находящимися там отрядами вооруженной оппозиции было подписано соглашение о перемирии, однако некоторые боевики отказались сложить оружие и продолжили вооруженную борьбу. Кроме того, в населенном пункте огнем снайпера был убит представитель правительства на переговорах с вооруженными оппозиционерами бригадный генерал в отставке Ахмад аль-Гадбан.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия и отряды «Хезболлы» продолжают наступление на позиции ИГ* в районе Пальмиры в восточной части провинции Хомс. Правительственные войска ведут затяжные бои с террористами в холмистой местности в районе военного аэродрома Ат-Тифор.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре военнослужащие сирийской армии после кровопролитных боев смогли остановить крупнейшее за последний год наступление ИГ. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По данным агентства, правительственные войска при поддержке отрядов «Национальных сил обороны» (NDF)****** и ВВС выдержали вторую волну наступления террористов в районе горы Ат-Тарда, стратегически важного пункта, располагающегося в непосредственной близости от военного аэродрома Дейр эз-Зора к югу от города.

Контроль над этой позицией позволил бы ИГ перерезать последнюю ведущую в осажденный город дорогу, однако сирийская армия и ее союзники после нескольких часов боёв сумели остановить террористов. Десятки боевиков были ликвидированы. Также были уничтожены несколько автомобилей ИГ, оснащенных тяжелыми пулеметами.

Источники сообщают, что к настоящему моменту правительственные войска вернули контроль над всеми позициями в городе, захваченными боевиками за последние сутки.

Одновременно с этим сирийская армия отбила атаки ИГ на северо-западе провинции, где боевики пытались захватить контроль над еще одним стратегически важным пунктом, холмом Брук.

Провинция Ракка

Группировка ИГ начала контрнаступление на позиции бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF)**** в западной части провинции Ракка с целью вернуть себе территории, утерянные в ходе операции «Гнев Евфрата», которую курдские отряды проводят при поддержке ВВС международной коалиции.

На направлении населенных пунктов Аль-Махмудли и Видьян идут ожесточенные бои.Источники в СМИ утверждают, что отрядам SDF удалось остановить контрнаступление террористов.

Провинция Хама

Военнослужащие Сирийской арабской армии и отряды «Национальных сил обороны» предотвратили за прошедшие сутки две атаки боевиков в провинции Хама. Об этом сообщает иранское агентство Fars .

По данным агентства, вооруженные боевики, занимающие позиции в районе населенного пункта Акраб на юго-западе провинции, планировали захватить находящиеся под контролем правительственных войск территории, однако бойцы NDF засекли из передвижения.

Благодаря успешно проведенной разведке, военнослужащие сирийской армии своевременно утроили засаду, в которую попала группа боевиков. После трехчасового боя правительственные войска сломили сопротивление исламистов, боевики потеряли 25 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, артиллерия сирийской армии обстреляла скопление боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** в районе населенных пунктов Аль-Далак и Айдун, после того как были зафиксированы их передвижения с целью перерезать пути снабжения правительственных войск. Около 30 вооруженных исламистов было убито и ранено.

Провинция Хасака

В международный аэропорт города Аль-Камышлы в провинции Хасака на границе с Турцией прибыла очередная партия гуманитарной помощи, отправленной жителям провинции Всемирной продовольственной программой.

Наряду с продовольствием в данную партию также входит зимняя одежда, предоставленная ЮНИСЕФ.

Провинция Аль-Кунейтра

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции вооруженных боевиков в районе населенного пункта Джубата аль-Хашаб в районе Голанских высот в провинции Аль-Кунейтра.

Ирак

Два сотрудника правоохранительных органов погибли и четверо были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля, управляемого террористом-смертником, в районе города Аль-Халис в провинции Дияла. В связи со взрывом была перекрыта трасса Багдад-Киркук. Об этом сообщает иракский телеканал «Аль-Сумария» со ссылкой на источник в органах безопасности.