ЦРУ попросило Трампа подумать о последствиях отмены антироссийских санкций

Вашингтон, 15 января. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп должен задуматься о последствиях отмены антироссийских санкций. Так считает директор ЦРУ Джон Бреннан, который встретился с новым главой государства.

Согласно предварительным данным, Бреннан рекомендовал Трампу рационально подойти к оценке хакерских атак, к которым якобы причастна Москва.

Напомним, ранее новый президент США Дональд Трамп указал на то, что он не планирует мгновенно отменять санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию.

Читайте по теме: Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства