Пользователи соцсетей нашли связь между Путиным и слитой в Сеть серией «Шерлока»

Лондон, 15 января. Слитая в Сеть до премьеры финальная серия четвертого сезона «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем породила в соцсетях множество слухов о том, что это таинственным образом связано с «русскими хакерами», которых демократы США уже привыкли винить во всех несчастьях.

В субботу на сервис Google Drive была загружена заключительная серия четвертого сезона британского сериала «Шерлок» в хорошем качестве и с русским переводом. Создатели обратились к российским зрителям с просьбой не распространять серию и не раскрывать другим поклонникам сериала детали сюжета.

«Список самых важных вещей, которые взломали русские: 1. Серия «Шерлока». 2. Выборы в США», — сыронизировал один из пользователей Twitter.

«То, что Россия взламывала разные страны, — это, конечно, плохо, но слить последний эпизод «Шерлока»? Путин зашел слишком далеко!» — вторит ему другой пользователь.

«Как началась третья мировая война? 14 января, за день до премьеры Россия слила «Последнее дело», — продемонстрировал мрачный юмор еще один пользователь.